Психологи считают, что вспыльчивость указывает на неверность

Специалисты сообщают, что часто измены происходят в других городах, поэтому, если у партнера часто появляются командировки, возникают проблемы и друзей и родных, связанные с немедленным отъездом, то это тревожный сигнал.

Большое количество подарков – еще один повод для беспокойства. Возможно, таким образом партнер хочет загладить свою вину перед второй половинкой и детьми. Если при этом физической близости между супругами нет, то это верный признак измены.

Как пишет НСН, на мужскую измену указывает внезапное желание партнера выглядеть лучше. Еще один тревожный звонок – это злость, вспыльчивость и нетерпимость. Партнер буквально срывается на близких из-за того, что злиться на себя больше не может.

Отследить перемены удается не всегда. Психологи предупреждают, что иногда муж и жена продолжают общаться, как делали это раньше, тогда заметить измену практически невозможно.