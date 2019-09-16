Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
Специалисты сообщают, что часто измены происходят в других городах, поэтому, если у партнера часто появляются командировки, возникают проблемы и друзей и родных, связанные с немедленным отъездом, то это тревожный сигнал.
Большое количество подарков – еще один повод для беспокойства. Возможно, таким образом партнер хочет загладить свою вину перед второй половинкой и детьми. Если при этом физической близости между супругами нет, то это верный признак измены.
Как пишет НСН, на мужскую измену указывает внезапное желание партнера выглядеть лучше. Еще один тревожный звонок – это злость, вспыльчивость и нетерпимость. Партнер буквально срывается на близких из-за того, что злиться на себя больше не может.
Отследить перемены удается не всегда. Психологи предупреждают, что иногда муж и жена продолжают общаться, как делали это раньше, тогда заметить измену практически невозможно.
Регион РФ хотят переименовать
Украинская компания навязывает транзитные услуги после ограничений для РФ мощностей Opal