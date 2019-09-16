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Злость и командировки: раскрыты первые признаки измены

Злость и командировки: раскрыты первые признаки измены
Фото: pexels.com
Психологи считают, что вспыльчивость указывает на неверность

Специалисты сообщают, что часто измены происходят в других городах, поэтому, если у партнера часто появляются командировки, возникают проблемы и друзей и родных, связанные с немедленным отъездом, то это тревожный сигнал.

Большое количество подарков – еще один повод для беспокойства. Возможно, таким образом партнер хочет загладить свою вину перед второй половинкой и детьми. Если при этом физической близости между супругами нет, то это верный признак измены.

Как пишет НСН, на мужскую измену указывает внезапное желание партнера выглядеть лучше. Еще один тревожный звонок – это злость, вспыльчивость и нетерпимость. Партнер буквально срывается на близких из-за того, что злиться на себя больше не может.  

Отследить перемены удается не всегда. Психологи предупреждают, что иногда муж и жена продолжают общаться, как делали это раньше, тогда заметить измену практически невозможно. 

Дарья ПЕТРОВА
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