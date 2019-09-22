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Названы причины массовой гибели российских туристов в Турции

Названы причины массовой гибели российских туристов в Турции
Фото: www.globallookpress.com
Число жертв курортного отдыха близится к сотне

На фоне озвученных на днях страшных цифр и несчастных случаев с детьми россиян призвали самих следить за собственной безопасностью.

Эксперты назвали главные причины смерти туристов на курортах Турции. По словам генсека Российско-турецкого форума общественности Сергея Маркова, россияне часто перебарщивают с алкоголем, после чего их тянет на подвиги. И если гости из Германии и Англии предпочитают более слабые напитки, то наших туристов тянет на более крепкое спиртное.

"Немцы и англичане тоже пьют, но они пьют пиво, а после безвольными мешками сидят в тени. Наши же, приняв на грудь водки, отправляются на подвиги. Важно не уставать повторять, что алкоголь в жару приводит к очень печальным последствиям",

заявил Марков в беседе с РИА Новости.

При этом он отметил, что не стоит прыгать в холодный бассейн, опрокинув несколько стопок водки – организм отреагирует не лучшим образом. Кроме того, часто к трагических последствиям приводит и обострение хронических заболеваний в жарком климате. Внимательно следить за здоровьем, если решились отправиться на курорт, нужно также беременным женщинам и пожилым людям.

Опасность подстерегает россиян и на дорогах. Нужно помнить, что турки водят менее аккуратно и часто не тормозят на зебре, подчеркнул Марков.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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