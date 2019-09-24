Ее будет видно невооруженным глазом

Жители столицы с 25 сентября смогут полюбоваться на летящую над городом Международную космическую станцию.

Сейчас на борту МКС находится шестидесятый международный экипаж в его состав входят 6 человек: Александр Скворцов, Эндрю Морган, Лука Пармитано, Кристина Кук, Ник Хейг и Алексей Овчинин.

Вскоре к ним присоединятся Олег Скрипочка, Джессика Мейр и первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хазза Аль-Мансури, сообщается на сайте Музея космонавтики. Ракета-носитель с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" стартует с космодрома Байконур в среду, 25 сентября, напоминает "Вечерняя Москва".