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Жители столицы с 25 сентября смогут полюбоваться на летящую над городом Международную космическую станцию.
Сейчас на борту МКС находится шестидесятый международный экипаж в его состав входят 6 человек: Александр Скворцов, Эндрю Морган, Лука Пармитано, Кристина Кук, Ник Хейг и Алексей Овчинин.
Вскоре к ним присоединятся Олег Скрипочка, Джессика Мейр и первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хазза Аль-Мансури, сообщается на сайте Музея космонавтики. Ракета-носитель с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" стартует с космодрома Байконур в среду, 25 сентября, напоминает "Вечерняя Москва".
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