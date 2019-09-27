Соотечественникам нужно быть начеку: способы их обмана совершенствуются, а их число растет, в том числе в Незалежной

В нашей стране заметно увеличилось количество телефонных звонков аферистов, причем даже с номеров банков, предупредил Центробанк. К тому же мошенники нашли новое пристанище – на Украине.

Только за прошедшее лето, по данным Банка России, обманщикам удалось подменить не меньше 198 номеров кредитных организаций, пишет "КоммерсантЪ". На самом деле все еще серьезнее, отметили операторы связи. По их словам, в Банке России знают лишь о крохотной части подобных схем.

Проблема коснулась многих банков. Некоторые операторы связи не реагируют на заявления ЦБ о мошеннических звонках, оправдываясь тем, что такая обязанность не прописана в законе. Из более чем 2,5 тыс. жалоб на различные телефонные номера, направленные операторам Банком России за лето, больше чем в 2 тыс. случаев получены отказы, передает URA.RU.

Все ждут решения ЦБ. До его принятия регулятор пообещал начать борьбу по нескольким направлениям, в числе которых – создание актуальной базы телефонных номеров, к которой оператор связи будет обращаться при каждом вызове за аутентификацией номера. Только чтобы приять новые меры, нужно внести поправки в закон, отметил первый заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Часть колл-центров, подменяющих номера и имитирующих звонки из банков, расположены на территории Украины, сообщил "Известиям" близкий к ЦБ источник. Его слова подтвердили и в службах безопасности нескольких кредитных организаций. А объясняется все просто: в соседней стране намного дешевле содержать команды операторов, и злоумышленников оттуда труднее привлечь к ответственности в России.

Вернуть добровольно отданные телефонным мошенникам деньги почти невозможно, подчеркнули юристы. И место, где находится колл-центр аферистов, значения не имеет, информирует телеканал "360".