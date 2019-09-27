Скандинавские легкоатлеты сбежали из гостиницы, в которой поселилась сборная нашей страны

Норвежские спортсмены покинули отель, куда их с россиянами разместили на время чемпионата мира. Об этом сообщил представитель российской делегации на турнире, проходящем в столице Катара Дохе.

"Условия проживания в отеле ужасные, первый этаж весь в золоте, а все остальное – натуральный дом колхозника... еда здесь такая, что невозможно есть", – рассказал он ТАСС. И добавил, что понимает легкоатлетов из скандинавской страны, решивших найти другое пристанище, ведь немало из них тяжело отравились этой пищей.

Спортсмены из Норвегии собрали вещи, отказавшись оставаться там. Россияне по-прежнему живут в этой гостинице. Видимо, пока терпят. Да и подобного с ними не наблюдалось.

"У нас подобных проблем не было. Никаких случаев отравления", – заявила РИА "Новости" руководитель пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.



Чемпионат мира по легкой атлетике стартует в Катаре 27 сентября и продлится до 6 октября. На участие в нем заявлены 30 российских спортсменов. Однако из-за дисквалификации национальной федерации выступать они будут в нейтральном статусе.