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Володин поручил общественности контролировать качество реконструкции стадионов в Саратове

Володин поручил общественности следить за качеством реконструкции стадионов в Саратове
Вячеслав Володин. Фото: saratov.gov.ru
Повышенное внимание спикер уделил благоустройству прилегающих к объектам территорий

Первый этап реконструкции саратовского стадиона "Волга" практически завершен. Об этом подрядчик сообщил председателю Госдумы Вячеславу Володину и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву во время визита спикера в регион 17 октября.

Помочь с реконструкцией крупнейшей спортивной площадки Саратова тренеры и спортсмены города попросили спикера год назад. Он взял ситуацию под свой контроль и сейчас остался доволен ходом работ.

"Приступайте к разработке проекта второго этапа. В следующем году завершить работы полностью. На объекте нужно создать условия для всепогодных занятий спортом", – рекомендовал Володин.

Со своей стороны спикер обратился к общественности Саратовской области: "Ваша задача – контролировать каждый этап строительства", – подчеркнул он.

Фото: saratov.gov.ru

Помимо стадиона "Волга", в Саратове решено восстановить "Спартак" и "Торпедо". Непосредственно строительные работы начнутся в 2020 г., сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, средства на которую выделил Володин.

"Проект должен охватить парк, клуб и современный спорткомплекс. Работы будем вести по этапам: в следующем году начнем с парка, а для этого нужно очистить пруд. Зеленую зону не только сохраняем, но и расширяем. Всю территорию надо зонировать так, чтобы в целом и облагородить, чтобы это было единым пространством", – рассказал спикер ГД.

Он призвал горожан активнее высказывать свое мнение о том, как они представляют себе зону вокруг стадиона. Планируется, что там будет открыт сквер и многофункциональный культурный центр с помещениями для занятий хора и оркестра, ритмикой и танцами, акробатикой и эстрадно-цирковым искусством.

Осмотрел Володин и школу №84 в Заводском районе Саратова. Учебное заведение, где учатся 1148 ребят, размещается в двух зданиях, построенных в 1954 и 1991 г.г. Сейчас планируется отремонтировать старый корпус с прокладкой новых инженерных коммуникаций, в новом корпусе устроить помещения для занятий хореографией и музыкой, а также пристроить бассейн.

"Должно быть не только комфортно, но и функционально. Если мы заходим сюда с реконструкцией, то все проблемы школы должны быть решены на ближайшие 20-30 лет. Все здания нужно выполнить в едином стиле, а ее территорию полностью привести в порядок", – подчеркнул Володин.

Проект, в котором должны быть учтены мнения учителей и экспертов, планируется представить на госэкспертизу до конца этого года, чтобы начать реконструкцию школы в 2020 году.

Николай ВИКТОРОВ
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