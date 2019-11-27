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Жену Трампа прилюдно унизили и освистали

Жену Трампа прилюдно унизили и освистали
Мелания Трамп и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Первой леди США досталось за высказывания мужа

Меланию Трамп буквально затравили в Балтиморе. Во время ее выступления в зале раздавались злобные выкрики и свист.

Жена американского президента говорила о проблеме наркозависимости у молодежи, но школьники не слушали ее. Первая леди держалась стойко – несмотря на гневные возгласы, она улыбалась, махала и продолжала речь, стараясь перекричать шум.

В заключение она даже поблагодарила зрителей за "приглашение и гостеприимство". Но свист не стихал и продолжался даже тогда, когда она спускалась со сцены.

Такое поведение школьников, похоже, спровоцировали высказывания Дональда Трампа о Балтиморе. В июле в Twitter он назвал этот город "отвратительным, грязным, опасным, кишащим крысами и полным разрухи". А так как сам президент США больше туда носа не казал, молодые люди решили унизить его жену.

Ранее Меланию осудили за неподобающий вид. До этого она испугалась рукопожатия Владимира Путина.

Полина ДОРОЖКИНА

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