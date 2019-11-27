Жену Трампа прилюдно унизили и освистали

Первой леди США досталось за высказывания мужа

Меланию Трамп буквально затравили в Балтиморе. Во время ее выступления в зале раздавались злобные выкрики и свист.

Жена американского президента говорила о проблеме наркозависимости у молодежи, но школьники не слушали ее. Первая леди держалась стойко – несмотря на гневные возгласы, она улыбалась, махала и продолжала речь, стараясь перекричать шум.

В заключение она даже поблагодарила зрителей за "приглашение и гостеприимство". Но свист не стихал и продолжался даже тогда, когда она спускалась со сцены.

Такое поведение школьников, похоже, спровоцировали высказывания Дональда Трампа о Балтиморе. В июле в Twitter он назвал этот город "отвратительным, грязным, опасным, кишащим крысами и полным разрухи". А так как сам президент США больше туда носа не казал, молодые люди решили унизить его жену.

Ранее Меланию осудили за неподобающий вид. До этого она испугалась рукопожатия Владимира Путина.