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Мелания Трамп в нелепом виде опозорилась во Франции

Фото:AP/TASS
Первая леди США нарушила протокол важного мероприятия

Дональд и Мелания Трамп прямиком из Великобритании прибыли во Францию на празднование 75-летия высадки союзных войск в Нормандии. Для столь торжественного события супруга президента США выбрала необычный "траурный" наряд, удививший пользователей Сети.

Мелания предпочла черное платье-пальто по колено, дополнив образ лодочками на шпильках и солнцезащитными очками того же цвета. Летним аксессуаром она нарушила протокол мероприятия, сообщает "Газета.ру". Вместе с супругой президента Франции Брижит Макрон, которая облачилась в платье и пальто молочного цвета, миссис Трамп прошлась по ковровой дорожке на церемонии.

Интернет-пользователи, глядя на кадры Мелании, раскритиковали странный выбор наряда. Ведь накануне на торжественном мероприятии по этому же случаю, но в британском Портсмуте жена Трампа появилась в светлом платье-пальто и шляпке в тон и тут же потеряла чувство стиля. 

"Действительно выглядит мрачно. У нее траур по собственной жизни. Ведь она застряла с оранжевой жабой", "Надо было быть более почтительной и снять очки", "Почему она одета в пальто летом?" – высказались пользователи Сети.

Впрочем, некоторые отметили, что Мелания проявила знак уважения к погибшим солдатам, а вот Брижит не стоило выбирать светлый наряд для такого события.  

Полина ИВАНОВА
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