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Путин катается на лимузине по новой трассе

Путин катается на лимузине по новой трассе
Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент открыл движение по новой дороге

В среду, 27 ноября, Владимир Путин принял участие в автопробеге по новой трассе М11 "Москва – Санкт-Петербург", открытия которой ждали семь лет. Он прокатился по ней на лимузине Aurus.

"У нас в стране еще, в истории страны, в истории дорожного строительств такого уровня проекта до сих пор не было", – сказал Путин в разговоре со строителями дороги. И отметил: "Есть чем гордиться", цитирует телеканал "360"

Теперь на машине доехать из одной столицы в другую можно за пять – шесть часов, так как  двигаться по ней можно со скоростью до 130 км/час. Дорога платная – за проезд легкового автомобиля нужно выложить около 2 тыс. рублей.

Эта трасса тянется на 669 км и примыкает к Кольцевой автодороге Петербурга. Ее уже назвали самой безопасной в России. По ней весной собираются пустить беспилотные авто, а через два – три года по отдельным полосам промчатся беспилотные грузовики.

Ранее Владимир Путин на лимузине прибыл во дворец одного из арабских шейхов.

Фоторепортаж
На чем ездил Путин
ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС ©
ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © +
Полина ДОРОЖКИНА

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