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Игрушки и новые техники: лучшие способы разнообразить секс

Игрушки и новые техники: лучшие способы разнообразить секс
Фото: www.globallookpress.com
Эксперты рассказали, как спасти брак и улучшить интим

Сексолог подготовил советы для пар, которые находятся в браке уже несколько лет, и начали испытывать первые проблемы в интимной жизни. Чтобы разнообразить секс, можно обратиться за помощью к специалистам, которые помогут освоить новые техники ласк.

Также для интимной жизни в браке очень важен правильный настрой и доверие. Эксперты советует не бояться своих желаний, довериться партнеру, так как ваши эротические фантазии могут совпадать. Если разговаривать на тему секса сложно, можно сыграть в игру. На бумажках нужно написать свои сексуальные желания, положить их в шляпу, доставать по очереди и воплощать в жизнь, – пишет OK-magazine.ru.

Внести разнообразие в интим супругов поможет смена обстановки – эксперты советуют уехать в отпуск, поменять постельное белье или заняться любовью в любом месте, кроме спальни. Поход в интимный магазин также может быть полезным. Свечи, игрушки и сексуальные наряды помогут разнообразить интим и испытать новые ощущения. 

Дарья ПЕТРОВА

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