Имя павшего героя выяснили поисковики "Волонтерской роты"

Каждый боец, отдавший свою жизнь за родину, навсегда останется в сердце народа. Об этом напомнил заместитель секретаря генерального совета "Единой России", депутат Государственной думы Евгений Ревенко, передавая медальон погибшего бойца Советской армии Алексея Ененкова его родственникам. Церемония состоялась в День героев Отечества.

"Мы чествуем героев Советского Союза и Российской Федерации. Тех, кто на деле доказал истинную преданность и любовь к Родине, проявил действительное мужество в самые опасные и серьезные моменты жизни, не спасовав и приняв для себя единственно правильное решение. Тех, кто, к сожалению, не вернулся с поля боя, кого нет рядом с нами", – подчеркнул Ревенко.

По его мнению, символично, что родственники бойца Алексея Ененкова получили найденный поисковиками в Калужской области медальон именно в День героев Отечества: "Говорят, что война не окончена до тех пор, пока земле не предан последний погибший солдат", – напомнил Ревенко. Он поблагодарил всех волонтеров, которые выполняют столько важную общественную миссию – помогают сохранить память о героях.

"Мы – благодарное поколение и чувствуем ответственность за страну. И мы ориентируемся на этих героев", – ответил руководитель "Волонтерской роты" Антон Демидов.

В рамках акции "Россия героев" волонтеры и юнармейцы накануне развернули в парке ВДНХ самую большую в мире георгиевскую ленту, длина которой составила 300 метров. А в рамках партпроекта ЕР "Историческая память" объявлен старт программы "Память героев", направленной на увековечивание имен великих россиян.