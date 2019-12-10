Героям России установят мемориальные доски и бюсты

Потомки должны знать своих великих соотечественников. Так решили в "Единой России", объявляя проект "Память героев" в рамках партпроекта "Историческая память". Для этого улицам и образовательным учреждениям по всей стране будут присваивать имена героев страны, установят бюсты и мемориальные доски, сообщил заместитель секретаря генсовета ЕР, координатор партпроекта Александр Хинштейн.

"Наша цель – не просто разово рассказать о великих соотечественниках и земляках, а увековечить их память в названии учебных заведений, улиц, учреждений культуры", – подчеркнул он.

Старт проекту был дан в Самаре. Там накануне торжественно открыли мемориальную доску семи выпускникам и сотрудникам Самарского речного техникума. Они учились и работали в разное время, но за свои трудовые и боевые подвиги были удостоены высокого звания Героя.

Звание Героя России с 1992 г. получили свыше 1,1 тыс. человек. Многих из них уже нет в живых. В рамках проекта "Единой России" предполагается увековечить память всех ушедших Героев РФ. Партпроект "Историческая память" направлен на сохранение памятников истории и культуры. Ради поддержания памяти о Великой Отечественной войне проводятся акции "Диктант Победы", "Защитникам Отечества посвящается…", "Вахта памяти", "Точка памяти" и др.

Указом президента РФ 2020 г. объявлен Годом памяти и славы.