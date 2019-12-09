В партии жестко отреагировали на новые санкции для спортсменов РФ

"Вердикт" Всемирного антидопингового агенства (WADA), которое заморозило спортивную карьеру многих атлетов из РФ, ни чуть не удивило представителей "Единой России", отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Сегодняшнее решение, согласно которому ряды национальной сборной значительно поредеют, а наши чемпионы не смогут лицезреть триколор и слышать гимн страны, политик назвал несправедливым и дал ему объяснение.

"Соблазн устранить сильного конкурента, используя политическую конъюнктуру, снова оказался сильнее совести и здравого смысла. В результате пострадают все – ведь отсутствие ключевых претендентов на медали (а Россия именно таковым и является) подрывает престиж международных соревнований и заставляет сомневаться в честности их результатов. Вдумайтесь, каково это – выиграть золотую медаль, зная, что твой главный соперник просто не выступал?"

– риторически поинтересовался Турчак, отметив, что "приговором" WADA рано ставить крест на российских атлетах, ведь самая большая в мире страна была, есть и будет великой спортивной державой. А все козни недоброжелателей лишь закаляют ее и делают сплоченней.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполком WADA лишил команду РФ Олимпиад и других крупнейших турниров мира. В черной список попали более 145 имен. "Чистым" атлета, возможно, разрешат выступать под нейтральным флагом.