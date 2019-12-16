Популярный напиток содержит запрещенные и токсичные вещества

Два вида черного байхового чая опасны для жизни человека. Об этом предупредили в "Роскачестве" после экспертизы.

С 1 января 2020 г. в России вступает в силу закон об органической продукции. Специалисты проверили товары на содержание вредных веществ до того, как он начнет действовать, чтобы продукты могли пройти сертификацию.

В результате было установлено, что в одном из российских и одном шри-ланкийском черном байховом чае содержатся вредные для здоровья вещества – пестициды. А в одном из них также обнаружен политропный яд – хлорорганическое соединение гексахлорбензол, отмечает "Царьград".

Эксперты, которые проводили сертификацию российского чая, обнаружили нарушения в документации. Они сообщили, что срок действия разрешения на продажу этого продукта истек семь лет назад, передает "ФедералПресс".

В целом специалисты проверили 24 продукта восьми категорий, среди которых зерновые хлопья, детское питание, крупы, макаронные изделия, чай, мука, специи и молоко. Все образцы исследовались на содержание 415 пестицидов и 18 антибиотиков, пишет "Вечерняя Москва".

Проверенную продукцию производят не только в России и Шри-Ланке. На экспертизу брались также образцы из Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии, Франции, Нидерландов и Швеции. Кроме двух видов чая, о которых упомянуто выше, вся прошедшая экспертизу продукция оказалась "чистой".

Ранее сообщалось, что из Иван-чай поможет мужчинам в постели, а те, кто пьет зеленый чай, смогут избавиться от артрита.