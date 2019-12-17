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Хлынули потоком: украинцы скупают квартиры в России

Хлынули потоком: украинцы скупают квартиры в России
Фото: www.globallookpress.com
Жители Незалежной приобрели треть выставленной на продажу недвижимости у Черного моря

Украинцы лидируют среди иностранцев, покупающих жилье в Сочи. Данные об этом предоставило одно из риелторских агентств.

На главном курорте России жители Незалежной стали собственниками 29% всех продаваемых квартир, сообщает "Лента.ру". На втором месте белорусы – они приобрели 25% недвижимости. Граждане Казахстана купили почти 19% жилья, а жители Абхазии – 8%.

Среди иностранных приобретателей частных домов в Сочи главными оказались казахи – на них пришлось 26% таких сделок. Чуть меньше скупили приезжие из Белоруссии и Украины – 26% и 19% соответственно. Иностранцы покупают квартиры по словам риелторов, чтобы самим в них жить, а вот дома – для размещения туристов.

Также немалый интерес проявляют к недвижимости на главном российском курорте граждане США, Турции, Эстонии, Германии, Израиля и Китая, передает URA.RU.

Ранее сообщалось, как украинцы наживаются в Сочи.

Полина ДОРОЖКИНА

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