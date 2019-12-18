В музее, где находится осколок знаменитого небесного тела, произошло невероятное. Инцидент попал на видео

Защитный купол, под которым хранится кусок Челябинского метеорита, самопроизвольно поднялся вверх. Это случилось в один из дней, когда посетители Исторического музея Южного Урала осматривали экспонаты, в том числе и конструкцию с осколком небесного тела.

Случившееся запечатлено на ролике, опубликованном во "ВКонтакте". Видно, что люди, находившиеся рядом, сначала ничего не заметили. Однако, после того как сработала сигнализация, пришел охранник и указал смотрительнице на происходящее.

Ученые недоумевают. "Мы в мистику не верим, но помним, что недавно вблизи Земли пролетал брат-близнец Челябинского метеорита, думайте, что хотите", – написали они под видео.

Инцидент произошел неожиданно, "средь бела дня", рассказал РИА "Новости" сотрудник отдела по связям с общественностью музея. По его словам, причину загадочного явления невозможно объяснить, ведь "технических неполадок не было". Сам осколок Челябинского метеорита цел и невредим, лежит на месте.

А пресс-секретарь музея дал свое объяснение произошедшему. Пошутив, что, "может, сектанты напускали каких-то флюидов, зарядили пространство", он полностью исключил причастность к этому человека и заявил изданию "Подъем", что "имел место технический сбой".

Ранее сообщалось, что скоро на Землю может рухнуть небесное тело, похожее на Челябинский метеорит, упавший на нашу планету шесть лет назад.

