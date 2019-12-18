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Правильный выбор даты начала и конца поездки в новогодние праздники может существенно сберечь семейный бюджет. Такие выводы сделали аналитики сервиса Aviasales, проанализировавшие стоимость билетов на самолет.
По мнению экспертов, в этом году за границу дешевле всего улетать 31 декабря – экономия составит от 22% по сравнению с билетом на день раньше. А вот путешествие по России лучше начать 1 января, это сократит расходы в среднем на 7%, передает "Лента" со ссылкой на исследование.
Ранее в некоторых регионах России объявили 31 декабря выходным днем.
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