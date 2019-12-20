Атаковавший ФСБ в центре Москвы россиянин засветился в скандальной организации

Лубянский стрелок из Подольска Евгений Манюров, устроивший накануне в центре Москвы пальбу по сотрудникам ФСБ, какое-то время работал в ЧОПе, которое было через "прокладку" учреждено двумя британскими филиалами G4S. Последняя является известной транснациональной военно-охранной компанией.

На этот факт обратил внимание российский журналист Денис Тукмаков в своем Facebook в пятницу, 20 декабря.

"В G4S (охрана нефтепромыслов, аэропортов и всего на свете, включая Олимпиаду-2012, тренировка охраны в Ираке, работа на министерство внутренней безопасности США, частные тюрьмы и т. д.) работает больше 500 тыс. человек в 90 странах – неудивительно, что за компанией тянется шлейф скандалов", – написал Тукмаков.

Он напомнил, что с этой военизированной структурой связан такой громкий инцидент, как массовый расстрел в американском Орландо 12 июня 2016 года. Тогда действующий 29-летний сотрудник G4S Омар Матин в ночном гей-клубе убил 49 посетителей и ранил еще 53 граждан. Стрелка ликвидировали силовики.

"Бывают странные сближения...", – резюмировал журналист.

Ранее сегодня "Российская газета" сообщила, что за последние годы Манюров сменил несколько мест работы. По данным издания, последнее из них – охранное агентство "Вымпел-резерв", существующее с 1996-го. Организацией руководит отставной полковник "Вымпела" (управление центра спецназначения ФСБ) Сергей Петров.

Напомним, атаковал лубянский стрелок силовиков вчера вечером. Смертельное ранение получил один сотрудник ФСБ, еще пятеро, включая гражданское лицо, были доставлены в больницы. СК РФ уведомил в пятницу, что еще один силовик скончался.

