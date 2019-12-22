Конец света произойдет в 2021 году

Конспирологи продолжают спорить о том, когда произойдет апокалипсис, а главное – как погибнет жизнь на Земле. По новой версии, голубая планета станет пустыней, как Марс, совсем скоро.

Ученые NASA считают, что Земля превратится в Красную планету из-за озонового слоя, который оберегает все живое от испепеляющего жара и радиации Солнца. В этой оболочке уже больше 10 лет появляются дыры. Однако конспирологи утверждают, что недавно в озоновом слое образовалась настолько огромная прореха, что через нее проходит слишком много радиации.

Как пишет автор блога Rey в Яндекс.Дзене, эти бреши не срастаются и искусственным образом заделать их нельзя, поэтому конец света произойдет уже через год.

Ранее конспирологи говорили о том, что в 2024 году начнется Страшный суд из-за особого расположения созвездия Девы.