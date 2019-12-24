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После Нового года в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

После Нового года в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменения ждут автолюбителей уже в январе

Российское правительство подготовило постановление об изменении правил допуска граждан к вождению транспортных средств.

Как стало известно "Коммерсанту", премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал документ, некоторые нововведения вступят в силу в январе наступающего года. Так, постановление снимает запрет на обучение вождению на автомагистралях и разрешает ГИБДД не возвращать водительские права, если у нарушителя есть задолженность по штрафам. Вводится и несколько других новшеств: ученик сможет оспорить результаты экзамена, а представители ГИБДД – отменить положительную оценку в том случае, если были представлены поддельные документы.

Экзамен на водительские права начнет проводиться по новым правилам с октября 2020 г., отмечает URA.RU. С помощью нового объединенного испытания будут оцениваться навыки вождения на незнакомом для обучающегося маршруте. 

Для тех, кто получает права на мотоцикл, правила меняться не будут, напоминает "ФедералПресс".

Валентина МАЙОРОВА

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