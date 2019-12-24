Заболевших в этом году стало в два раза больше, чем в прошлом

Невеселые вести пришли под Новый год из Якутии, Тюменской области и Оренбурга. В этих регионах участились случаи опасной болезни.

"Изначально привозили корь из Украины – одно время там был достаточно низкий уровень привитости. А на Украину корь завезли из зарубежья...В Крым завезли, еще когда Крым был украинским, а уже из Крыма – к нам",



- рассказала "Известиям" врач-иммунолог Зоя Скорпилева. И добавила, что корью часто болеют приезжие из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, так как уровень вакцинации в этих странах очень низкий.

Всего за десять месяцев 2019 г. в России было зафиксировано 4 тыс.126 случаев заболевания – почти в два раза больше, чем в 2018 году. В Москве зарегистрировано 74 случая завоза кори, в Подмосковье – 25, в Санкт-Петербурге – 15, в Крыму – 9.

Корь – опасное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. У больного появляется красная сыпь на коже, поднимается температура, начинаются кашель и конъюнктивит. Особенно опасны осложнения после кори – пневмония, менингит и энцефалит. Болезнь может вызвать летальный исход, особенно часто умирают дети до пяти лет.

Медики напоминают, что детям обязательно нужно делать прививку от кори, а взрослые должны привиться вновь, так как со временем иммунитет ослабевает.

Вместе с тем Роспотребнадзор подчеркивает, что очаги кори в республике Якутия, Тюменской области и Ставропольском крае в настоящее время локализованы, распространение заболевания остановлено.

