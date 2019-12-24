Дипломат поделилась, как отмечает день рождения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 24 декабря, принимает поздравления с днем рождения. У здания МИД на Смоленской площади ее встретил хоровод Дедов Морозов, исполнивших песенку "Happy Birthday to You" на духовых инструментах.

В офисе именинницу ждал трехъярусный торт, увенчанный фигуркой самой Марии.

"Такого еще не было, – написала Захарова в Instagram. – Съешь меня ", – пошутила она.

Подписчики тактично не стали гадать, кто же откусит Марии голову. Зато многие прокомментировали ее детское фото, отметив, что "взгляд дипломата" у нее проявился с малых лет.

Марии Захаровой исполнилось 43 года.