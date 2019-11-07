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Захарова разоблачила ложь немецких журналистов

Все ходы записаны: Захарова доказала ложь немецких журналистов
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
В российском внешнеполитическом ведомстве предугадали хитрость иностранных СМИ

Позором назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попытку немецкой медиакомпании Deutsche Welle обмануть общественность.

Накануне пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что МИД не собирается лишать аккредитации немецких журналистов, несмотря на то что они участвовали в несогласованных московских протестных акциях. Как сказал министр, достаточно того, что на встрече в МИД руководство DW признало некорректность работы компании.

Однако Юмпель заявил, что ничего подобного не было: ни вызова в МИД, ни "причин извиняться за объективную журналистскую работу своих корреспондентов и редакторов", передал ТАСС.

Фото: www.globallookpress.com

"Нет, DW не надо извиняться. Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное, – отреагировала Захарова.  Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я думаю", – отметила она в Facebook.

В Москве ожидали подобных шагов от иностранного СМИ, поэтому всю информацию о встрече тщательно зафиксировали: в частности, то, что беседа замдиректора департамента информации и печати Александра Бикантова с шеф-корреспондентом московского корпункта DW Юрием Решето состоялась 7 октября 2019 г. в первом корпусе здания МИД РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве:

"Начало встречи 16.00. Кабинет 129. Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали", – привела подробности Захарова.

Николай ВИКТОРОВ

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