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Новый год в Москве испортит корь

Новый год в Москве испортит корь
Фото: www.globallookpress.com
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Эпидемия может вспыхнуть в столице уже во время праздников

В России растет число заболевших корью. С января по октябрь 2019 г. Роспотребнадзор зафиксировал более 4100 случаев. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Заразу распространяют приезжие из стран, где отсутствует обязательная вакцинация. Только в Москве за последнее время было выявлено 74 больных мигранта, еще 25 – в Подмосковье. От них заразились более тысячи человек, 520 из которых дети.

В Новый год ситуация только усугубится, предупредил вирусолог Михаил Щелканов.

"Люди приезжают из регионов, где есть проблемы с вакцинацией, в соседние области или в столицу и просто пополняют этот процент. Поэтому в Москве и других городах, куда в праздники массово съезжаются россияне со всей страны, коллективный иммунитет падает, а риск заражения корью увеличивается", – пояснил врач "Лайфу".

Ранее стало известно, что из каких стран чаще всего завозят в Россию корь.

Николай ВИКТОРОВ

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