Все время российского лидера посвящено государственным делам

Владимир Путин признался, что в последнее время плохо высыпается. Президент России рассказал об этом бизнесмену Геннадию Тимченко в перерыве матча "Ночной хоккейной лиги" на Красной площади.

"Мало спал. Четыре – пять часов", – приводит ТАСС слова Путина. Так российский президент отреагировал на совет Тимченко побольше тренироваться.

В игре на Красной площади 25 декабря команда российского лидера победила со счетом 8:5, отмечает НСН. Владимир Путин забросил несколько шайб в ворота противника.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путину некогда спать, так как он трудится на благо страны, напоминает РИА ФАН.



