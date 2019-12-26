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Владимир Путин признался, что в последнее время плохо высыпается. Президент России рассказал об этом бизнесмену Геннадию Тимченко в перерыве матча "Ночной хоккейной лиги" на Красной площади.
"Мало спал. Четыре – пять часов", – приводит ТАСС слова Путина. Так российский президент отреагировал на совет Тимченко побольше тренироваться.
В игре на Красной площади 25 декабря команда российского лидера победила со счетом 8:5, отмечает НСН. Владимир Путин забросил несколько шайб в ворота противника.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путину некогда спать, так как он трудится на благо страны, напоминает РИА ФАН.
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