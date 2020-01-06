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Что можно и нельзя делать в Рождественский сочельник

Что можно и нельзя делать в Рождественский сочельник
Фото: www.globallookpress.com
6 января православные христиане готовятся к великому празднику

В канун Рождества, которое встречают 7 января, вся семья собирается за ужином. Важно правильно накрыть стол и прибрать в доме, чтобы новый 2020-й год прошел благополучно. "Утро" рассказывает, что можно и нельзя делать в сочельник.

Рождественский стол по традиции всегда был скромным – 6 января последний день поста. Поэтому блюда подают без мяса, нежирные. На Руси раньше готовили целых 12 угощений по числу апостолов. Главными яствами были сочиво, или кутья, и взвар. По приметам праздничный стол не убирается до наступления праздника. Кроме того, выходить из-за стола, пока все не поедят, считается дурным знаком.

Рождество Христово – светлый праздник. Его цветом считается белый. Одежда желательна в светлых тонах, а дом принято украшать свечами. Чем больше света, тем лучше для вас будет год. В квартире нужно навести порядок, однако 6 января убирать не следует – сделайте это накануне.

В Рождественский сочельник нельзя ссориться и говорить о ком-то плохо. Нужно простить всех, на кого вы обижены, и сами попросить прощения. Гадать в ночь на Рождество категорически запрещено, отмечает сайт Amic. Это языческая традиция, которую церковь не одобряет.

В этот праздник, как и на Новый год, принято дарить подарки. Как правило это какие-то приятные мелочи – сладости, выпечка, милые сувениры и книги.

Ранее "Утро" подробно писало о блюдах, которые принято ставить на рождественский стол.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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