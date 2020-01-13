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Как избавиться от проблем: обряды на старый Новый год

Как избавиться от проблем: обряды на старый Новый год
Фото: pixabay.com
Сегодня ночью есть шанс привлечь удачу

Старый Новый год традиционно празднуют с 13 на 14 января. Считается, что в эту ночь можно избавиться от многих тревог и проблем, ведь она обладает огромной энергией и силой.

Чтобы события прошлого больше не тревожили, нужно вечером написать на небольших кусках бумаги все то, чему не должно быть места в новом году. Вечером 13 января написанное на каждом листке нужно прочитать вслух, а затем сжечь. Далее необходимо развеять пепел по ветру, поблагодарив Вселенную за избавление от проблем. Затем обычно зажигают свечу и смотрят на пламя до тех пор, пока она не догорит, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Все к деньгам".

Важно быть позитивно настроенным, ведь мысли и настроение в эту ночь повлияют на весь будущий год. Также стоит обратить внимание на приснившийся сон – в ночь на 14 января они часто становятся вещими.

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата на старый Новый год.

Карина СИРАЗОВА

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