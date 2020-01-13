Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Помнить о душе призвал бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Он отбывает наказание за взятку в тверской колонии строгого режима и в свободное время пишет стихи. В одном из последних он рассказал про Новый год:
"Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,
В тюрьме – винегрет,
Значит, не четверть, и не половина
Года: особый неяркий свет
Свидетельствует, что закончился весь он"…
В стихотворении, которое Улюкаев прислал в Агентство городских новостей "Москва", Дед Мороз сравнивается с "бессмертным царем-Кощеем" и отмечается небывало теплая зима в этом году:
"…в казенной фуфайке почти что жарко
Стоять в самый короткий день на плацу.
Вот и настал Новый год, и будут подарки
Даже последнему подлецу".
В другом своем новом произведении Улюкаев предупреждает, что "человек человеку – волк, если забыть про душу".
Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев находится под стражей с ноября 2016 года. Он осужден на 8 лет колонии строгого режима за взятку от главы "Роснефти" Игоря Сечина. После того как он выплатил штраф в размере 130 млн руб., ему вернули остальные деньги и имущество.
Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков