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Четырнадцатого января наши предки традиционно праздновали день Василия Великого. Этот день также называли Свиным праздником: святой считался покровителем этих животных. Поэтому в первый день Нового года по старому стилю на стол подавали блюда из свинины.
В Васильев день вся нечисть выходит на улицу и вселяется в животных, считали на Руси. Поэтому чужих кошек и собак не пускали даже во двор, пишет "Амител". Кроме того, 14 января нельзя делать уборку, так как вместе с ненужными вещами из дома уходит благополучие.
Народная примета гласит, что в первый день Нового года по старому календарю нужно надеть все новое – это привлечет благоприятные перемены. Также было принято собираться всей семьей и просить друг у друга прощения, сообщает "Пятый канал". А помощь нуждающимся очистит душу и привлечет удачу, поэтому на Руси в Васильев день друг друга часто угощали.
Ранее "Утро" рассказало, что можно и нельзя делать в високосный год.
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