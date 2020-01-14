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Васильев день: что можно и нельзя делать 14 января

Васильев день: что можно и нельзя делать 14 января
Фото: pixabay.com
На Руси считали, что в этот день нечисть вселяется в животных

Четырнадцатого января наши предки традиционно праздновали день Василия Великого. Этот день также называли Свиным праздником: святой считался покровителем этих животных. Поэтому  в первый день Нового года по старому стилю на стол подавали блюда из свинины.

В Васильев день вся нечисть выходит на улицу и вселяется в животных, считали на Руси. Поэтому чужих кошек и собак не пускали даже во двор, пишет "Амител". Кроме того, 14 января нельзя делать уборку, так как вместе с ненужными вещами из дома уходит благополучие.

Народная примета гласит, что в первый день Нового года по старому календарю нужно надеть все новое – это привлечет благоприятные перемены. Также было принято собираться всей семьей и просить друг у друга прощения, сообщает "Пятый канал". А помощь нуждающимся очистит душу и привлечет удачу, поэтому на Руси в Васильев день друг друга часто угощали.

Ранее "Утро" рассказало, что можно и нельзя делать в високосный год.

Карина СИРАЗОВА

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