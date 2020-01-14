Американцам предвещают гибель из-за глобального потепления

Соединенным Штатам Америки наступит конец на фоне глобального потепления. Жители страны попросту вымрут.

При этом достаточно даже увеличения температуры на каких-то два градуса, полагают ученые из Имперского колледжа Лондона, Колумбийского и Гарвардского университетов. По мнению авторов неутешительного прогноза, жара ежегодно будет "убивать" примерно две тысячи человек, пишет EurekAlert!

Уничтожат людей стихийные бедствия, а также бытовые случаи, в частности ДТП и, например, падение с высоких зданий или гор. Смертность увеличится не только из-за несчастных случаев.

Американцы будут сами сводить счеты с жизнью, так как зной приведет к обострению психических расстройств и алкоголизму. Кроме того, по этой же причине возрастет количество насильственных смертей.