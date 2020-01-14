Оголодавших жителей Екатеринбурга застукали за просрочкой

Толпы людей у помоек обнаружены в близлежащих к продуктовым магазинам дворах. В Сети появилась фотография с очередью горожан, предположительно, собирающих продукты с истекшим сроком годности.

Снимок опубликован в группе "Инцидент Екатеринбург" во "вКонтакте".

"Люди ждут, когда грузчик вывезет из магазина просроченные продукты. В течение 10 минут люди, копаясь в мусорных контейнерах, разбирают все продукты и тащат домой", – говорится в сообщении.

Как отметил один из пользователей, такую картину он наблюдает каждые выходные, что печально. Еще один полагает, что в подобных очередях народ стоит не от хорошей жизни. Другие упрекнули россиян, которые просто "любят халяву".