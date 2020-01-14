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Россияне борются за еду из помоек

Россияне борются за еду из помоек
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Оголодавших жителей Екатеринбурга застукали за просрочкой

Толпы людей у помоек обнаружены в близлежащих к продуктовым магазинам дворах. В Сети появилась фотография с очередью горожан, предположительно, собирающих продукты с истекшим сроком годности.

Снимок опубликован в группе "Инцидент Екатеринбург" во "вКонтакте".

"Люди ждут, когда грузчик вывезет из магазина просроченные продукты. В течение 10 минут люди, копаясь в мусорных контейнерах, разбирают все продукты и тащат домой", – говорится в сообщении.

Как отметил один из пользователей, такую картину он наблюдает каждые выходные, что печально. Еще один полагает, что в подобных очередях народ стоит не от хорошей жизни. Другие упрекнули россиян, которые просто "любят халяву".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость Влада
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Надо не улицу валить а переработку организовывать. Отдаёт постановкой и враньём, только бы показать как у нас всё плохо. Вообще такое возможно есть категория выживших из ума и не голод движет этой толпой, а алчность и жажда наживы.. <цензура> и сладкое слов ХАЛЯВА,
Гость
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Жалуйся на 1 канал там помогут
Да нищета русская
злой кот
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я тоже подбирал только не с помойки в у магазина сразу брал еще грузчик <цензура> разорался На пособие не разбежишься Заплатил коммуналку телефон интернет и даже на макарошки не остается О какой стране говорили Пу и Ме по телевизору????
Гость
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Что за ублюдки пишут такие статьи
Гость
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Это лож.
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