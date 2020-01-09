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Россиян травят просроченной рыбой

Россиян травят просроченной рыбой
Фото: Ina Fassbender/dpa/www.globallookpress.com
Мошенники придумали способ сбыта испорченных продуктов

Тонны замороженной трески с истекшим сроком годности поступили в продажу в Ставропольском крае. К тому времени, как мошенничество было раскрыто, жители уже все раскупили.

Как выяснилось, местная предпринимательница получила осенью 2019 г. 8 т замороженной трески сроком годности до середины декабря 2019 года. Увидев, что реализовать всю партию не успеет, женщина отправила часть продукции на переработку. В результате на новых упаковках был набит другой срок годности – до июля 2020 года. Часть этой продукции получили детские сады в Ставрополе, сообщает "МК".

Специалисты регионального управления Россельхознадзора установили, что это не первый подлог данной предпринимательницы. Прежде она уже резала просроченные замороженные тушки рыбы на стейки, а срок годности на них устанавливала, как на свежий продукт.

Ранее "Утро" предупреждало о некачественной красной икре на российских прилавках.

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Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
....и прежде нарушала, резала просроченные тушки на стейки, - и что?, теперь будете ждать следующего раза?, когда кто-то /не дай бог/ окажется в реанимации?
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