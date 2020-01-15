Ненастная погода дурно влияет на здоровье

Днем в среду, 15 января, Москва окажется на периферии антициклона. Погода будет облачной, но с прояснениями. Осадков, как предсказывают синоптики, не ожидается.

Максимальная температура воздуха в столице достигнет +2°C. В Московской области столбики термометров поднимутся до +3°C. Ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду будет дуть с запада. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха составит 80%.

Однако, как пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости", некоторым людям стоит позаботиться о своем здоровье в этот день. Метеозависимых людей такая погода может спровоцировать на обострение многих хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что отсутствие морозов нынешней зимой грозит печальными последствиями.