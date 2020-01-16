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Выпадение волос укажет на опасное заболевание

Выпадение волос укажет на опасное заболевание
Фото: pixabay.com
Резкие перепады настроения должны вызвать беспокойство, как и облысение

Щитовидная железа контролирует энергетический, калоригенный и кальциево-фосфатный обмен. Нарушения в ее работе могут привести к серьезным проблемам, однако иногда люди не знают о сбоях в организме, потому что не замечают симптомов.

Так, например, плохая концентрация внимания и проблемы с запоминанием должны насторожить, ведь это может означать, что некоторые гормоны вырабатываются неправильно. Выпадение волос также говорит об отклонениях в организме.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом и трудности с похудением даже при занятиях спорте и диете – опасный сигнал. Обратиться к врачу стоит из-за депрессии и постоянного напряжения, а также слабого сексуального желания. Необычайно сильная боль у женщин во время менструации также может ничего хорошего не предвещать, пишут "Актуальные новости". 

Полина ИВАНОВА

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