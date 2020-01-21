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Черные пророчества Распутина: что ждет Россию в 2020 году

Черные пророчества Распутина: что ждет Россию в 2020 году
Фото: Konstantin Kokoshkin//www.globallookpress.com
Друг императора Николая II предсказал третью мировую войну

Любимцу последней царской семьи Григорий Распутин принадлежит множество пророчеств, в том числе о далеком будущем. К примеру, он предсказал клонирование. 

А еще царский угодник предвещал третью мировую войну, говоря о ней как о третьей волне голода и насилия. Правда, временных рамок не обозначил, как не проронил ни слова о роли России в конфликте.

"Люди идут к катастрофе. Человечество будет раздавлено поступью безумцев и негодяев... А потом большая часть людей поверит во власть имущих, но разуверится в Боге… Кара Божья будет ужасна",

– предвидел "божий человек" еще в начале XX века. Об этом пишет автор Яндекс Дзен канала "Россия на лайте", уточняя, что предсказания касаются периода 2016-2020 годов. 

Третья война, как и две предыдущие, закончится миром.  

Впрочем, не всем пророчествам Распутина суждено сбыться. В его откровениях есть фрагмент о конце света, который ждали в октябре 2019 г. Апокалипсис, к счастью для всех, не наступил. 

Ксения АНДРЕЕВА

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