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Путина упрекнули за слишком щедрые выплаты для россиян

Путина упрекнули за слишком щедрые выплаты для россиян
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
На встрече с президентом в Липецке произошел забавный случай

Президентские инициативы грозят демографическим бумом, предположили россияне. Так, во время рабочей поездки в Липецк Владимира Путина в шутку упрекнули за столь щедрое вознаграждение уже за первенца. 

Одна из участниц встречи поведала главе государству, как его послание Федеральному собранию изменило ее отношения с мужем, отметив, что Владимир Владимирович "немножко переборщил в этом году".

Ровно неделю назад, утверждала девушка, на работе раздался звонок. На том конце провода прозвучал голос ее супруга:

"Милая, давай домой, президент сказал: "Демографию надо улучшать".

"Не мог дотерпеть, дождаться", – с улыбкой парировал Владимир Владимирович.

Прямую трансляцию встречи вело РИА "Новости". 

Напомним, ранее в среду, 22 января, российский лидер пообещал, что нормативные акты по маткапиталу на первенца будут готовы в марте. С 2020 г. размер выплат увеличится до 616 с лишним тысяч рублей. При этом более 466 тыс. можно будет получить после рождения уже первого ребенка. 

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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в роиссе если когда что-то и меняется, то в худшую сторону.....
Гость
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ЭТО УЖЕ НЕ ПОМОЖЕТ !! 20 ЛЕТ УНИЧТОЖАЛ НАСЕЛЕНИЕ А ТУТ ВОТ ВАМ !!! НЕ ВЕРЮ
Иноагентка
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Молодец Путин, так и надо начинать решительно бороться с чинушами, взяточниками, коррупционерами, казнокрадами, засевшими во властных структурах зажравшимися чиновниками, которые на местах блокируют, тормозят и саботируют нацпроекты и любые перемены; новый прокурор Краснов живо разгонит эту нечисть и отправит их всех на «канары»; тупой премьер Медведев и все его безмозглое разжиревшее обленившееся правительство надо было выгнать уже давным давно, они изгадили, испоганили развалили всю экономику, промышленность, науку, образование, медицину, сельское хозяйство, они занимались только показухой и пускали пыль в глаза- это оборзевшие «клепатели фейковых достижений», из года в год президент Путин, премьер Медведев и гнилое правительство собирали свои бесконечные липовые туфтовые бессмысленные форумы, которые никому не были нужны, но вот теперь-то премьер Мишустин и генпрокурор Краснов дадут «гари» и плетей паршивым региональным и местным муниципальным чиновникам; так что политику президента Путина во всём одобряем!
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