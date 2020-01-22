На встрече с президентом в Липецке произошел забавный случай

Президентские инициативы грозят демографическим бумом, предположили россияне. Так, во время рабочей поездки в Липецк Владимира Путина в шутку упрекнули за столь щедрое вознаграждение уже за первенца.

Одна из участниц встречи поведала главе государству, как его послание Федеральному собранию изменило ее отношения с мужем, отметив, что Владимир Владимирович "немножко переборщил в этом году".

Ровно неделю назад, утверждала девушка, на работе раздался звонок. На том конце провода прозвучал голос ее супруга:

"Милая, давай домой, президент сказал: "Демографию надо улучшать".

"Не мог дотерпеть, дождаться", – с улыбкой парировал Владимир Владимирович.

Прямую трансляцию встречи вело РИА "Новости".

Напомним, ранее в среду, 22 января, российский лидер пообещал, что нормативные акты по маткапиталу на первенца будут готовы в марте. С 2020 г. размер выплат увеличится до 616 с лишним тысяч рублей. При этом более 466 тыс. можно будет получить после рождения уже первого ребенка.