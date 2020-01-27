С 1 февраля россияне заживут по-новому
В России грядут изменения. Они никак не связаны с перестановкой кадров в правительстве. Данные нововведения были намечены на 1 февраля еще до того.
Тарифы столичной подземки
К примеру, о подорожании проезда на два рубля в столичном метро стало известно еще в начале декабря. С 1 февраля цена одной поездки по карте "Тройка" в подземке будет 40 руб. вместо прежних 38. А стоимость "Единого" остановится на отметке в 57 руб.
При этом безлимитные проездные данная тенденция не коснется. По-прежнему купить билет на сутки можно будет за 230 руб., на три дня – за 438 руб. Абонемент на 30 дней обойдется в 2170 руб., на 90 – в 5430 руб. Годовой безлимит будет стоить также, как и сейчас, 19 500 руб.
Приятные бонусы для пенсионеров и льготников
В тоже время государство позаботилось о пенсионерах и льготниках. Выплаты для них будут проиндексированы на 4,3%, пишет News.ru. Об этом распорядился теперь уже экс-премьер Дмитрий Медведев.
Так, на прибавку с 1 февраля могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Всего нововведение коснется 60 категорий льготников. Размер бонуса зависит от вида пособия.
Ноу-хау на рынке труда
Еще одно новшество затронет тех россиян, которые планируют сменить работу. При увольнении сотрудник получит современную форму отчетности, которую разработало министерство труда, вместо СТД-Р, выдаваемой в бухгалтерии. Изменения обязаны закону о введении электронных трудовых книжек. Документ пописал президент Владимир Путин в конце прошлого года.
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