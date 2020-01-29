Ранняя диагностика поможет справиться с онкологическим заболеванием

Рак желудка – одно из самых опасных онкологических заболеваний. Он находится на втором месте по уровню смертности после рака легких. Чем раньше выявлен этот недуг, тем больше шансы на излечение. Поэтому врачи советуют внимательно наблюдать за своим здоровьем, чтобы не пропустить первые симптомы болезни.



Если человек часто ощущает дискомфорт в верхней части живота, теряет аппетит и перестает любить пищу, которая раньше нравилась. Когда вес снижается без видимой причины, появляются тошнота, изжога, чувство давления и отрыжка – все это может указывать на начало развития рака желудка.

Любые изменения в пищеварении или питании должны стать поводом пойти к врачу, пишет автор канала "Book24: блог о здоровье" на "Яндекс Дзен". Спровоцировать развитие злокачественной опухоли в желудке может неправильный образ жизни. Злоупотребление фастфудом и алкоголем, увлечение слишком острой, копченой, жареной пищей и консервами повышает риск возникновения рака.

Напротив, регулярный режим питания, большое количество овощей и фруктов в рационе, а также умеренные физические нагрузки помогут избежать опасного недуга.

