Звезды советуют избегать амурных авантюр стрельцам

Какие знаки зодиака 30 января ждет успех в делах, а какие преуспеют на любовном фронте, расскажем в нашем гороскопе.

Овен



Овнам звезды советуют в этот день не планировать поездок и не тратить деньги на незапланированные покупки. В общем, день следует посвятить тренировке силе воли.

Телец

Следить за своими словами астролог Павел Глоба рекомендует тельцам, напоминая, что молчание – золото, пишет slovofraza. Обычная беседа легко сегодня может перерасти в жаркий спор и даже конфликт.

Близнецы



День сулит успех во всех начинаниям близнецам. Сегодня легко можно бросить курить или сесть на давно запланированную диету. А еще стоит посвятить день заботе о себе, в частности здоровью, и финансовому благополучию, подумав о дополнительном заработке.

Рак

Ракам следует обеспечить полную свободу второй половинке. Если эти знаки зодиака последуют совету гороскопа, гармония и взаимопонимание в отношениях с партнером им обеспечены.

Лев



А вот у львов сегодня не будет завоеваний на любовном фронте. Дела сердечные отодвинутся на второй план. Зато можно смело браться за то, что частенько откладывалось на завтра.

Дева



Решительностью звезды одарят 30 января дев. Их ожидает сегодня карьерный взлет. Не исключено, что представителей данного знака зодиака значительно улучится материальное положение.

Весы

Весам сегодня лучше избегать споров и недопонимания с близкими людьми. Важно в этот день проявлять щедрость, доброту и заботу, а также посвятить его любимому занятию.



Скорпион



Скорпионы 30 января смогут разрешить не первый день волнующую их ситуацию. Сегодня звезды подскажут наиболее креативный и безболезненный выход из нее.



Стрелец



Дикая страсть охватит сегодня стрельцов. Однако им стоит быть осторожнее и подальше держаться от амурных авантюр, дабы не нарубить двор.



Козерог



Девиз козерогов на 30 января: семь раз отмерь, один – отрежь. Небесные светила советуют представителям знака не торопиться принимать важные, а выждать некоторое время.



Водолей



Водолеям вечер следует провести в кругу семьи. Впрочем, даже если он пройдет в полном одиночестве, отчаиваться не стоит. Это не самый худший вариант. Оказавшись наедине, не стоит налегать на тяжелую пищу и фастфуд.



Рыбы



Посвятить день командной работе звезды настоятельно рекомендуют рыбам. При этом представителям данного знака зодиака необходимо обходить стороной манипуляторов.

