В этот день на Руси избавлялись от одной болезни

Сегодня православная церковь чтит память святого Тимофея – ученика апостола Павла. В народе Тимофея называли "полузимником", потому что 4 февраля зачастую начинались сильные морозы. Однако холода быстро отступали, поэтому на Руси с этого дня начинали готовиться к весенним работам.

По погоде в Тимофеев день определяли, какой будет весна и ждать ли богатого урожая. Так, если снег налипает на деревья и провода, то скоро наступит небольшое потепление. Солнечный день – к ранней весне, а идущие вверх по стеклу узоры – к морозам, пишет "Новая Кама".

В этот день ни в коем случае нельзя ссориться, ходить в баню и совершать другие гигиенические процедуры. А вот для лечения грыжи Тимофеев день, наоборот, считался особенно благоприятным. Девушки по традиции катались с горок: у той, что окажется дальше всех, будет самый богатый урожай. Также на Руси считали приснившиеся с 3 на 4 февраля сны вещими, сообщает "Вся магия".

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на февраль для всех знаков зодиака.