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Назван способ избежать рака

Треть от случаев онкологических заболеваний связаны с неправильным питанием

Ведение здорового образа жизни и систематические медицинские обследования помогут предупредить развитие злокачественных опухолей.

"Физичecкaя aктивнocть, yпoтpeблeниe оптимального количества oвoщeй и фpyктoв, сoблюдeниe peжимa cнa и бoдpcтвoвaния... cнижaют pиcк paзвития paкoвых зaбoлeвaний. Oтcyтcтвиe вpeдных пpивычeк... тoжe пoвышaeт вepoятнocть ocтaтьcя здopoвым", – считают специалисты Роспотребнадзора.  

Кроме того, в ведомстве напомнили, что важно делать прививки от онкогенных вирусов. В свою очередь, излишнее чрезмерное потребление красного мяса увеличивает риск развития рака кишечника, напоминает РИА ФАН

В целом, эксперты считают, что около трети онкологических заболеваний связаны с неправильным питанием, невысокой физической активностью и такими вредными привычками, как курение и алкоголь, отмечает "ФедералПресс".

Ранее стало известно, что от рака может избавить гриб веселка.

Валентина МАЙОРОВА

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