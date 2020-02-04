Треть от случаев онкологических заболеваний связаны с неправильным питанием

Ведение здорового образа жизни и систематические медицинские обследования помогут предупредить развитие злокачественных опухолей.

"Физичecкaя aктивнocть, yпoтpeблeниe оптимального количества oвoщeй и фpyктoв, сoблюдeниe peжимa cнa и бoдpcтвoвaния... cнижaют pиcк paзвития paкoвых зaбoлeвaний. Oтcyтcтвиe вpeдных пpивычeк... тoжe пoвышaeт вepoятнocть ocтaтьcя здopoвым", – считают специалисты Роспотребнадзора.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что важно делать прививки от онкогенных вирусов. В свою очередь, излишнее чрезмерное потребление красного мяса увеличивает риск развития рака кишечника, напоминает РИА ФАН.

В целом, эксперты считают, что около трети онкологических заболеваний связаны с неправильным питанием, невысокой физической активностью и такими вредными привычками, как курение и алкоголь, отмечает "ФедералПресс".

Ранее стало известно, что от рака может избавить гриб веселка.