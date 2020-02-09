Гороскоп на 10 февраля: предсказание для всех знаков
10 февраля наиболее благоприятной будет именно первая часть суток. К вечеру все будут ощущать напряжение и тревогу, поэтому все важные дела лучше перенести на утро.
Овен
Для Овнов неделя начнется легко. Вы будете заряжены позитивным настроением, а все дела будут получаться с первого раза. Наслаждайтесь происходящим, ведь вся неделя такой простой не будет.
Телец
Для представителей этого знака важно сохранять спокойствие и настаивать на своем. В понедельник вам придется соперничать с кем-то на работе или дома. Астрологи считают, что вам нужно отстоять свою точку зрения.
Близнецы
Близнецы 10 февраля будут весь день испытывать чувство тревоги. Скорее всего, то, что вы так долго скрывали, выйдет наружу. В понедельник для вас главное – быть честными с окружающими.
Рак
Ракам в понедельник предстоит разбираться с ворохом накопившихся дел. Некоторые из них тянутся еще с прошлого года. Чем быстрее вы справитесь со старыми проблемами, тем скорее начнется новый этап вашей жизни.
Лев
Львам в начале недели стоит уделить время личной жизни и задуматься о предстоящем отдыхе. Вы хорошо трудились и заслужили время для себя. Расслабьтесь дома или отправляйтесь развлекаться.
Дева
Скорее всего, 10 февраля Дев ждет неудача на работе. Астрологи рекомендовали бы вам не высовываться – лучше тихо пережить этот день, а решать трудные вопросы только завтра.
Весы
В понедельник вам нужно поберечь свое здоровье. Одевайтесь теплее и откажитесь от вредной пищи. Дорогу стоит переходить только в положенных местах, а экстремальные развлечения оставьте на другой день.
Скорпион
Скорпионы в первый день недели точно не смогут расслабиться. Вы будете нарасхват: родственники и друзья будут жаждать вашего внимания, вам осталось только решить, кому посвятить время.
Стрелец
Плохое настроение Стрельцов продлится весь день. Постарайтесь не срываться на близких, а вечер понедельника проведите за любимым занятием – это поможет настроиться на лучшее.
Козерог
От того, как вы проведете понедельник, зависит, как пройдет вся неделя. Поэтому Козерогам стоит, как можно больше сделать в понедельник, чтобы остальные дни наслаждаться отдыхом. Настройтесь на интенсивную работу!
Водолей
Водолеям везет. В понедельник их ждет радостное известие. Возможно, вы получите повышение, выгодное предложение или узнаете о пополнении в семье. Звезды призывают наслаждаться происходящим и не скрывать свои эмоции.
Рыбы
Рыбы в понедельник будут полны энтузиазма и энергии. Все принятые решения будут правильными, главное – прислушиваться к интуиции. Сегодня она вас точно не подведет.
Таков гороскоп на 10 февраля 2020 года. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года.
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