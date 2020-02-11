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Народные приметы на 11 февраля: что нужно сделать в Лаврентьев день

Народные приметы на 11 февраля: что нужно сделать в Лаврентьев день
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
В этот день православные почитают епископа Туровского

Наши предки считали, что Лаврентьев день является недобрым, так как, по преданию, 11 февраля ведьмы устраивали мелкие пакости. Чтобы избежать неприятностей, женщины пекли кулебяку с капустой, угощая им свою семью. Считалось, что это блюдо способно отогнать напасти.  

Согласно народным поверьям, если женщина хочет, чтобы ее муж был ласковым и нежным, то его следует в этот день легонько ударить деталью от прялки или стиральной доской, пишет "Вечерняя Москва".  

Тем, кто страдает какими-либо заболеваниями глаз, следует с самого утра отправиться в церковь и помолиться святому Лаврентию и Игнатию Богоносцу. Считается, что после этого недуг исчезнет.  

Народные приметы на 11 февраля гласят, что если погода ветреная, то следует ожидать дождливый год. Если шумит лес, значит, приближается оттепель.  

Лаврентьев день считается также женским праздником. В этот день девушки и женщины освобождались от тяжелой работы, хотя обязательно пекли пироги с капустой. Чтобы год прошел спокойно, 11 февраля женщине нужно постараться избегать конфликтов с мужем или детьми. 

Ранее "Утро" рассказало, что в Ефремов день наши предки старались всячески задобрить домового, подкармливая его.   

Сергей САЗОНОВ

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