Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Раскрыты способы избежать проблем с коллекторами

Раскрыты способы избежать проблем с коллекторами
Фото: Утро.ру
Как защитить себя от обмана финансовых структур, пояснил Центробанк

Эксперты предупреждают: с кредиторами лучше договариваться напрямую. Отсрочить платеж либо реструктуризировать его для каждой из сторон выгоднее, чем действовать через посредника. Об этом в интервью "Российской газете" напомнила руководитель Главного управления ЦБ Надежда Иванова.

Так, по действующим законам кредитор имеет право привлекать лишь одно коллекторское агентство. Причем, продав долг, он должен предупредить об этом заемщика за 30 рабочих дней. В случае если коллектор позвонил до того, как пришло банковское уведомление, специалисты рекомендуют проверить его прозрачность. Нужно, чтобы агентство числилось в госреестре, опубликованном на официальном интернет-портале Федеральной службы судебных приставов.

Беспокоить звонками должника коллектор может исключительно с 08:00 до 22:00 в будние дни и с 09:00 до 20:00 в выходные, не чаще одного раза за день, двух раз в неделю и восьми раз за месяц. В противном случае ему грозит штраф в размере до 2 млн рублей. Если должник не желает контактировать с коллектором, он вправе сообщить об этом кредитору в письменном виде или привлечь своего адвоката.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей