Как защитить себя от обмана финансовых структур, пояснил Центробанк

Эксперты предупреждают: с кредиторами лучше договариваться напрямую. Отсрочить платеж либо реструктуризировать его для каждой из сторон выгоднее, чем действовать через посредника. Об этом в интервью "Российской газете" напомнила руководитель Главного управления ЦБ Надежда Иванова.

Так, по действующим законам кредитор имеет право привлекать лишь одно коллекторское агентство. Причем, продав долг, он должен предупредить об этом заемщика за 30 рабочих дней. В случае если коллектор позвонил до того, как пришло банковское уведомление, специалисты рекомендуют проверить его прозрачность. Нужно, чтобы агентство числилось в госреестре, опубликованном на официальном интернет-портале Федеральной службы судебных приставов.

Беспокоить звонками должника коллектор может исключительно с 08:00 до 22:00 в будние дни и с 09:00 до 20:00 в выходные, не чаще одного раза за день, двух раз в неделю и восьми раз за месяц. В противном случае ему грозит штраф в размере до 2 млн рублей. Если должник не желает контактировать с коллектором, он вправе сообщить об этом кредитору в письменном виде или привлечь своего адвоката.