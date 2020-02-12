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В России упростили выдачу материнского капитала

Для получения выплаты не надо писать заявку

Материнский капитал начнут выдавать без заявления, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. И добавил, что для получения пособия хватит записи о рождении в органах ЗАГС.

Министр также рассказал, что для работы новой системы надо организовать постоянную электронную связь между региональными органами социальной защиты, сотрудниками ЗАГС и налоговых служб.

Новая процедура получения маткапитала распространится на все регионы России, подчеркнул  Котяков, цитирует РИА "Новости".

В понедельник, 10 февраля в Государственную думу были внесены поправки в программу материнского капитала.

Сроки выдачи сертификата о получении денежной выплаты сократятся до пяти рабочих дней, решение по маткапиталу станет известно получателю через один день. 

Программа материнского капитала продлевается на шесть лет – до 31 декабря 2026 года. При рождении или усыновлении первого ребенка после 1 января 2020 г. пособие составит 466 тыс. 617 руб., второго ребенка – 616 тыс. 617 руб., записано на портале нижней палаты парламента. 

Сергей САЗОНОВ

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