В шаге от апокалипсиса: найдены пророчества индейцев о конце света
В пророчествах индейцев Хопи, которые в точности предсказали страшную трагедию в США 11 сентября 2001 года, есть сведения о конце света в 2035 году. Правда, апокалипсис в их текстах преподносится иначе.
Древние провидцы говорят о закате очередного временного цикла. Сейчас идет четвертый. Предыдущие три уничтожил пожар от астероида, ледниковый период и Всемирный потоп.
В исчезновении этих миров, утверждают Хопи, виноваты сами люди, которые не обращали внимания на духовные законы творца. Доживший до 112 лет старец древнейшего племени назвал признаки приближающегося конца света.
Ему будут предшествовать природные катаклизмы, исчезновение животных, сдвиги сезонов и изменения погоды. Также пророк предупредил о коррупции и беспорядках в высших эшелонах власти. Человечество погубят ежедневные наводнения, град, землетрясения, засуха и голод.
О конце света говорили и другие пророки Хопи. Всего они назвали 9 предвестников апокалипсиса, среди которых пророчество о том, что люди будут "бороться за землю громкими палками, которые поражают, как молния", пишет автор Яндекс Дзен канала "Oraculum".
В откровениях речь идет о "говорящих коробках" и о повсеместных железных дорогах. Перед страшными событиями почернеет океан, в котором не будет жизни, а "жилища на небесах рухнут на землю".
На закате эры, полагают Хопи, следует ждать массово гибели людей, в том числе от страшных болезней, и крупных войн.
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