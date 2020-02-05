Апокалипсис близок: человечество погибнет в 2021 году
Неизбежный конец света наступит в 2021 году. В этом уверены эксперты, изучив различные древние пророчества и расположение небесных светил. Причем если гибель всего живого от ядерной войны или техногенной катастрофы человечество способно предотвратить, то избежать некоторых сценариев апокалипсиса не удастся. Эксперты назвали наиболее вероятные сценарии конца света в будущем году.
Исследователи, расшифровавшие календарь майя, объявили о конце света в 2012 году. Однако их современные коллеги считают, что это ошибка – древние народы имели в виду именно 2021 год. Большинство ученых все же считают и эту теорию ложной из-за найденных на стенах храма в Паленке пророчеств еще на две тысячи лет вперед.
Уфологи же уверены во вторжении инопланетных захватчиков из-за участившихся случаев контакта с инопланетянами в 2019 году. По расчетам экспертов, если активность пришельцев продолжит расти, нападение на Землю произойдет как раз через год. Будут ли это аннунаки с Нибиру или представители других инопланетных рас, уфологи ответить затрудняются.
Скончавшийся четыре года назад американский пастор и исследователь Библии Кентон Бешор также был уверен, что в 2021 году начнется закат человечества, пишет 2021god.ru. По мнению священника, произойдет глобальная катастрофа, которая очистит Землю от грешников, а спустя семь лет, в 2028 году наступит Второе пришествие Христа.
Ранее провидица из США также предсказала апокалипсис, но уже в этом году. А некоторые эксперты назвали другую дату конца света.
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