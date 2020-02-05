Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Апокалипсис близок: человечество погибнет в 2021 году

Апокалипсис близок: человечество погибнет в 2021 году
Фото: pixabay.com
Предсказание древних индейцев было расшифровано неверно

Неизбежный конец света наступит в 2021 году. В этом уверены эксперты, изучив различные древние пророчества и расположение небесных светил. Причем если гибель всего живого от ядерной войны или техногенной катастрофы человечество способно предотвратить, то избежать некоторых сценариев апокалипсиса не удастся. Эксперты назвали наиболее вероятные сценарии конца света в будущем году.

Исследователи, расшифровавшие календарь майя, объявили о конце света в 2012 году. Однако их современные коллеги считают, что это ошибка – древние народы имели в виду именно 2021 год. Большинство ученых все же считают и эту теорию ложной из-за найденных на стенах храма в Паленке пророчеств еще на две тысячи лет вперед.

Уфологи же уверены во вторжении инопланетных захватчиков из-за участившихся случаев контакта с инопланетянами в 2019 году. По расчетам экспертов, если активность пришельцев продолжит расти, нападение на Землю произойдет как раз через год. Будут ли это аннунаки с Нибиру или представители других инопланетных рас, уфологи ответить затрудняются.

Скончавшийся четыре года назад американский пастор и исследователь Библии Кентон Бешор также был уверен, что в 2021 году начнется закат человечества, пишет 2021god.ru. По мнению священника, произойдет глобальная катастрофа, которая очистит Землю от грешников, а спустя семь лет, в 2028 году наступит Второе пришествие Христа.

Ранее провидица из США также предсказала апокалипсис, но уже в этом году. А некоторые эксперты назвали другую дату конца света.

Фоторепортаж
Названы варианты конца света
Вулкан Килауэа. Фото: Christian Vorhofer/ Global Look
Западная Гренландия. Фото: Egmont Strigl/ Global Look Тихий океан, остров Ванкувер. Фото: Keith Levit/ Global Look Вспышки на солнце. Фото: Pixabay
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей