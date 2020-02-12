Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на день

В четверг, 13 февраля астрологи советуют сосредоточиться на отношениях с людьми. В этот день есть шанс восстановить связи с теми, с кем разошлись пути, и забыть былые обиды. Также это отличное время, чтобы закончить давно начатые дела.

Овен

Представителям этого знака не стоит идти на необдуманные поступки 13 февраля. Однако в этот день Овнам может поступить предложение, которое изменит жизнь. Главное перед принятием судьбоносного решения – взвесить все "за" и "против". Если вы не готовы к переменам, то стоит отказаться – звезды подарят еще один шанс, но позже.

Телец

Четверг пройдет без проблем, если Тельцы будут избегать сплетников. В этот день астрологи советуют сконцентрироваться на работе, чтобы не стать жертвой завистников, а получить продвижение по службе.

Близнецы

В этот день Близнецам нужно поумерить пыл. Не стоит грубить окружающим, иначе это может позже сыграть с вами злую шутку. Также представителям этого знака стоит поберечь себя и не переусердствовать с физическими нагрузками.

Рак

Раки добьются успехов 13 февраля, если будут прислушиваться к себе, а не к близким. Важно в этот день делать все так, как подсказывает сердце. Это касается как любовных дел, так и профессиональных.

Лев

Львам стоит задуматься о предстоящем отпуске, даже если он будет лишь летом. Составление плана, как вы будете отдыхать, поднимет настроение и даст мотивацию работать усерднее. Положительные изменения на работе не заставят себя ждать.

Дева

Представителям этого знака звезды сулят судьбоносную встречу. Это может быть как знакомство со второй половинкой, так и с будущими бизнес-партнерами. Чтобы поймать удачу за хвост, важно выбраться в свет.

Весы

В четверг Весам не стоит подписывать важные договоры или покупать дорогие товары. Астрологи предупреждают, что 13 февраля вас могут обмануть недобросовестные партнеры, а роскошные вещи быстро прийти в негодность.

Скорпион

Представителям этого знака нужно идти на уступки с близкими. Скорпионам важно забыть свои амбиции и гордость, чтобы спасти отношения. Ссора в этот день может привести к плохим последствиям.

Стрелец

Работа будет кипеть 13 февраля. Однако Стрельцам будут по силе все возникающие проблемы. Не пугайтесь, если придется заняться тем, с чем раньше вы не сталкивались. Интуиция подскажет, как стоит поступить.

Козерог

Представители этого знака будут 13 февраля, как никогда коммуникабельны. В этот день есть шанс получить повышение по должности или зарплаты. Можно добиться и исполнения других заветных целей – звезды благоволят вам.

Водолей

Водолеям астрологи рекомендуют обратить свое внимание на вторую половину, даже если обстановка на любовном фронте сейчас накалена. Сделайте сюрприз любимому человеку – это поможет укрепить отношения.

Рыбы

Рыбам стоит прислушиваться к окружающим. Люди, от которых совсем этого не ждешь, могут дать полезный совет, который решит вашу давнюю проблему. Главное не перебивать собеседника.

Таков гороскоп на 13 февраля. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года.