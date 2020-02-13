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На страшные болезни укажет импотенция

На страшные болезни укажет импотенция
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Проблемы с эрекцией приводят к инсульту

Импотенция не только ухудшает качество жизни и бьет по мужской самооценке, но еще и является предвестником многих серьезных заболеваний. Особенно это касается сердечно-сосудистой системы – нарушения эрекции могут привести к инсульту и даже смерти, рассказали специалисты.

Так, импотенция станет сигналом о более серьезных проблемах: эрекция напрямую связана с работой сосудов. Появляется риск приводящей к инсульту аритмии и ишемической болезни сердца. Их развитию зачастую способствует нездоровый образ жизни, ожирение и повышенный уровень холестерина, пишет T-online.de.

Китайские ученые выяснили, что в категорию наибольшего риска попадают курящие и страдающие диабетом мужчины старше 55 лет. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Sexual Medicine.

Специалисты напоминают, что помимо сердечно-сосудистых заболеваний на потенцию влияют также стресс, употребление алкоголя и некоторых лекарств, отсутствие спорта и недостаток сна.

Чтобы сохранить здоровое сердца и избежать нарушений эрекции эксперты советуют придерживаться средиземноморской диеты: есть больше овощей, фруктов и орехов. Мясо же лучше заменить рыбой.

Ранее специалисты рассказали о том, как заболевания зубов влияют на потенцию.

Фоторепортаж
Найдена неожиданная причина импотенции
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

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