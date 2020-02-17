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Наводивший на россиян ужас каннибал умер

Наводивший на россиян ужас каннибал умер
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Что произошло с матерым рецидивистом в тюрьме, пока не известно

Державший в страхе жителей юга России "краснодарский каннибал" ушел из жизни. Дмитрий Бакшеев скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону накануне, 16 февраля.

Обстоятельства смерти не известны. Их намерена выяснить адвокат людоеда – Юлия Федотова, пообещала она в "Фейсбук". Кстати, защита настаивала, что Бакшеев признался в убийстве под давлением следствия, которое не располагало вескими уликами. Его доказательная база строилась лишь на показаниях обвиняемых.

Ими были Дмитрий и его жена Наталья, которая, по версии следствия, из ревности уговорила мужа убить присоединившуюся к их алкогольной вечеринке Елену Вахрушеву. Супруг повиновался, вытащив нож, он зарезал жертву.

Вместе супруги расчленили тело, одну его часть они выбросили в яму, другую – засолили дома. Именно его обнаружили в банках следователи. Ели его Бакшеевы или нет, но им приписывали и другие случаи людоедства. Однако доказан только один эпизод.

В сентябре 2017 г. суд приговорил Дмитрия к 12 годам тюрьмы, Наталью – к 10 за подстрекательство. Известно, что мужчина был матерым рецидивистом. Он не раз оказывался на скамье подсудимых. 

Ксения АНДРЕЕВА

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